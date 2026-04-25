Fluglegenden: Etrich-Taube „hebt jetzt wieder ab“

Am 1. Mai ist es wieder soweit für alle Flugzeugenthusiasten. Denn dann eröffnet das Aviaticum in Wiener Neustadt am Flugfeld Ost wieder seine Türen. Hier, wo einst die ersten Flugpioniere abhoben, werden Besucher mit auf eine Reise durch mehr als 120 Jahre Luftfahrtgeschichte mitgenommen.
Und die Reise lohnt sich, denn zu sehen gibt es einiges: Allen voran die legendäre Etrich-Taube, die 1909 in Wiener Neustadt erstmals abhob – inspiriert vom Flugsamen eines asiatischen Kürbisses. Zum Einsatz kam sie im 1. Weltkrieg. „Aus ihr wurden die Bomben noch händisch abgeworfen“, erzählt Heinrich Böhm, stellvertretender Obmann des Vereins.
„Schönste, noch erhaltene Messerschmitt“
Ein besonderes Highlight ist die aufwendig rekonstruierte Messerschmitt Me 109 - ein seltenes Stück Geschichte, eng verbunden mit den dunklen Kapiteln des Zweiten Weltkriegs. „Etwa 15.000 Messerschmitts wurden hier in Wiener Neustadt produziert und das war der Grund, warum die Stadt so schlimm bombardiert wurde“, erzählt Böhm. Das Ausstellungsstück wurde zu 80 Prozent aus wiedergefundenen Originalteilen zusammengebaut. „Viele ausländische Besucher kommen nur wegen ihr, weil sie sagen, sie ist die schönste noch erhaltene Messerschmitt“, freut sich Böhm über sein Glanzstück.
Besonders Augenmerk auf Frauen in der Luftfahrt
Berührend ist auch der Blick auf die oft vergessenen Pionierinnen der Luftfahrt, wie beispielsweise Lilly Steinschneider. Im Juli 1912 machte sie als zweite Frau Österreich-Ungarns in Wiener Neustadt den Pilotenschein auf einer Etrich-Taube. Auch die anderweitig bestens bekannte Beate Uhse gehörte in den 1930er-Jahren zu den wenigen Kunst- und Stuntpilotinnen und führte auch Überführungsflüge für die deutsche Luftwaffe durch.
Und gerade diese Geschichten machen das Museum so eindrucksvoll: Es zeigt nicht nur technischen Fortschritt, sondern auch die Menschen dahinter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.