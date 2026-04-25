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Nach der Winterpause

Fluglegenden: Etrich-Taube „hebt jetzt wieder ab“

Niederösterreich
25.04.2026 08:00
Heinrich Böhm betreut das Aviaticum mit großer Leidenschaft. Hier im Bild vor der legendären ...
Heinrich Böhm betreut das Aviaticum mit großer Leidenschaft. Hier im Bild vor der legendären Etrich-Taube.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, Aviaticum Wiener Neustadt)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Am 1. Mai ist es wieder soweit für alle Flugzeugenthusiasten. Denn dann eröffnet das Aviaticum in Wiener Neustadt am Flugfeld Ost wieder seine Türen. Hier, wo einst die ersten Flugpioniere abhoben, werden Besucher mit auf eine Reise durch mehr als 120 Jahre Luftfahrtgeschichte mitgenommen.

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Und die Reise lohnt sich, denn zu sehen gibt es einiges: Allen voran die legendäre Etrich-Taube, die 1909 in Wiener Neustadt erstmals abhob – inspiriert vom Flugsamen eines asiatischen Kürbisses. Zum Einsatz kam sie im 1. Weltkrieg. „Aus ihr wurden die Bomben noch händisch abgeworfen“, erzählt Heinrich Böhm, stellvertretender Obmann des Vereins.

Zahlreiche andere historische historische Schaustücke aus 120 Jahren Fluggeschichte sind im ...
Zahlreiche andere historische historische Schaustücke aus 120 Jahren Fluggeschichte sind im Aviaticum zu sehen.(Bild: Doris Seebacher)
Die berühmte Messerschmitt Me 109, die früher in Wiener Neustadt produziert wurde.
Die berühmte Messerschmitt Me 109, die früher in Wiener Neustadt produziert wurde.(Bild: ZVG Aviaticum Wiener Neustadt)
Von 1. Mai bis 31. Oktober ist das Flugmuseum Aviaticum wieder jeden Samstag, Sonntag und ...
Von 1. Mai bis 31. Oktober ist das Flugmuseum Aviaticum wieder jeden Samstag, Sonntag und Feiertag geöffnet.(Bild: Doris Seebacher)
Die berühmte Etrich-Taube wurde nach dem Vorbild eines asiatischen Kürbissamens konstruiert.
Die berühmte Etrich-Taube wurde nach dem Vorbild eines asiatischen Kürbissamens konstruiert.(Bild: Doris Seebacher)
Etrich-Taube
Etrich-Taube(Bild: ZVG Aviaticum Wiener Neustadt)

„Schönste, noch erhaltene Messerschmitt“
Ein besonderes Highlight ist die aufwendig rekonstruierte Messerschmitt Me 109 - ein seltenes Stück Geschichte, eng verbunden mit den dunklen Kapiteln des Zweiten Weltkriegs. „Etwa 15.000 Messerschmitts wurden hier in Wiener Neustadt produziert und das war der Grund, warum die Stadt so schlimm bombardiert wurde“, erzählt Böhm. Das Ausstellungsstück wurde zu 80 Prozent aus wiedergefundenen Originalteilen zusammengebaut. „Viele ausländische Besucher kommen nur wegen ihr, weil sie sagen, sie ist die schönste noch erhaltene Messerschmitt“, freut sich Böhm über sein Glanzstück.

Besonders Augenmerk auf Frauen in der Luftfahrt
Berührend ist auch der Blick auf die oft vergessenen Pionierinnen der Luftfahrt, wie beispielsweise Lilly Steinschneider. Im Juli 1912 machte sie als zweite Frau Österreich-Ungarns in Wiener Neustadt den Pilotenschein auf einer Etrich-Taube. Auch die anderweitig bestens bekannte Beate Uhse gehörte in den 1930er-Jahren zu den wenigen Kunst- und Stuntpilotinnen und führte auch Überführungsflüge für die deutsche Luftwaffe durch.

Und gerade diese Geschichten machen das Museum so eindrucksvoll: Es zeigt nicht nur technischen Fortschritt, sondern auch die Menschen dahinter.

https://aviaticum.at/museum/

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