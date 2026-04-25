Fluglegenden: Etrich-Taube „hebt jetzt wieder ab“

„Schönste, noch erhaltene Messerschmitt“

Ein besonderes Highlight ist die aufwendig rekonstruierte Messerschmitt Me 109 - ein seltenes Stück Geschichte, eng verbunden mit den dunklen Kapiteln des Zweiten Weltkriegs. „Etwa 15.000 Messerschmitts wurden hier in Wiener Neustadt produziert und das war der Grund, warum die Stadt so schlimm bombardiert wurde“, erzählt Böhm. Das Ausstellungsstück wurde zu 80 Prozent aus wiedergefundenen Originalteilen zusammengebaut. „Viele ausländische Besucher kommen nur wegen ihr, weil sie sagen, sie ist die schönste noch erhaltene Messerschmitt“, freut sich Böhm über sein Glanzstück.