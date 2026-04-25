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Premier-League-Ticker

Liverpool gegen Crystal Palace, LIVE ab 16 Uhr

Premier League
25.04.2026 06:09
Können Oliver Glasner und Crystal Palace Liverpool ärgern?
Können Oliver Glasner und Crystal Palace Liverpool ärgern?(Bild: AP/Ian Walton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

34. Runde in der Premier League. Liverpool empfängt Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Liverpool könnte mit einem Heimsieg über Crystal Palace Rang fünf, der noch zur Champions-League-Teilnahme berechtigt, absichern.

Für den Verein von Oliver Glasner bedeutet das Gastspiel an der Anfield Road die Generalprobe für das Semifinal-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag gegen Schachtar Donezk.

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