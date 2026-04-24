Aktionstag gegen Japanischen Staudenknöterich

Beim besonderen Aktionstag schaute auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner das Leithaufer in Bruckneudorf, um sich über die Arbeiten ein eigenes Bild zu machen. „Die Pflanzen wurden im Zuge der Aktion mit einer Akku-Sense gemäht und anschließend fachgerecht abtransportiert“, erklärt Haider-Wallner. Diese Pflanze ist problematisch, weil sie sehr schnell wächst – bis zu 30 Zentimeter pro Tag – und dadurch die nahe Umgebung beschattet. Er bildet dichte Monokulturen und verdrängt dadurch die heimischen Arten.