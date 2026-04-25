„Mein Einser-Kandidat auf den Meistertitel“

Marko Stankovic ist als Reporter bei Sky Sport Austria ein Insider der Bundesliga. Der ehemalige Profi bei Sturm und der Austria macht für die „Krone“ einen Ausblick auf den irren Titelkampf. Welche Mannschaft für den 40-Jährigen der Einser-Kandidat auf den Meisterteller ist und wieso ein Krimi bis zum letzten Spieltag garantiert ist.