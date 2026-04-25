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Liga-Insider:

„Mein Einser-Kandidat auf den Meistertitel“

Fußball National
25.04.2026 06:30
Als Profi bestritt Marko Stankovic 111 Spiele für die Schwarzen.
Als Profi bestritt Marko Stankovic 111 Spiele für die Schwarzen.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Marko Stankovic ist als Reporter bei Sky Sport Austria ein Insider der Bundesliga. Der ehemalige Profi bei Sturm und der Austria macht für die „Krone“ einen Ausblick auf den irren Titelkampf. Welche Mannschaft für den 40-Jährigen der Einser-Kandidat auf den Meisterteller ist und wieso ein Krimi bis zum letzten Spieltag garantiert ist. 

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Lange war er Profi, jetzt hat er als Reporter und Moderator bei „Sky Sport Austria“ die heimische Bundesliga ganz genau im Blick. Marko Stankovic weiß, wie der Hase läuft, kennt die Liga und die Mannschaften aus dem Effeff. 111 Spiele bestritt der Steirer für Sturm, 126 für die Austria – Sonntag prallen seine Ex-Klubs aufeinander.

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