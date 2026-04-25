Jutta Leerdam macht auch beim Kicken gute Figur

Stollenschuhe statt Kufen! Für das „Celsius Soccer Classic“, einem Charity-Fußballturnier in Los Angeles, ist Jutta Leerdam kurzerhand vom Eis auf den Kunstrasen gewechselt. Und machte dabei eine gute Figur ...
Die Niederländerin dürfte das Turnier durchaus ernst genommen haben, zumindest jubelt die 27-Jährige auf einem der zahlreichen Fotos, die sie auf Instagram gepostet hatte, mit dem Pokal.
Jubeln durfte die Eisschnellläuferin auch vor wenigen Wochen, als sie bei den Olympischen Spielen zu einer Gold- und einer Silbermedaille lief.
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