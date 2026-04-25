In Spielberg lachte die Sonne nicht nur für Auer

Fans kamen ins Schwitzen

Entspannen konnten die ersten Zuschauer, die bei Bier, Schnitzel und Pommes in den Liegestühlen der Fanzone Platz nahmen. Besonders Motivierte legten Hand an: Bei einer kurzen Ausfahrt in einem der Simulatoren, hinter denen sich am Nachmittag erste Schlangen bildeten. Oder beim schweißtreibenden Reifenwechsel, den man vor dem Fahrerlager-Eingang ausprobieren konnte. „Hut ab vor den Boxencrews“, hechelte nach getaner Arbeit da so mancher.