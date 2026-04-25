Legendär! Die Kult-Show geht in die nächste Runde

Neue Storys, adaptiertes Drehbuch, verschärfte Wuchteln, nur eines bleibt gleich: die extrem hohe Schmäh-Dichte! Die „Krone“-Bühnenshow mit Andi Herzog und Toni Polster geht in die nächste Runde: Im Mai stehen Vöcklabruck (21.) und Wiener Neustadt (26.) als Tour-Stationen auf dem Programm.
„Der Matchplan ist klar: Am Schluss muss der Herzerl als der Blöde dastehen“, feixte Toni Polster unnachahmlich in die rappelvolle Halle. Und die Menge tobte. Ja, auch der jüngste Tour-Stop der Bühnen-Show unseres genialen Kick-Duos in Hallein mutierte zum vollen Erfolg. Lacher am Fließband, geradezu Stadionatmosphäre, hochwertige Party-Sounds der Live-Band – die „Krone“-Show mit Herzog und Polster mauserte sich wieder zur perfekten Melange aus Schmäh, Musik, Publikumseinbindung, Gewinnchancen und einmalig-herausragender Atmosphäre. Stimmungs-Check gefällig? Bitte sehr:
Vöcklabruck und Wiener Neustadt
In dieser Tonart geht‘s weiter. Die „Krone“ tour mit dem Kult-Duo weiter – mit ganz neuen Storys, aber auch mit Klassikern. Und vor allem mit zwei Hauptdarstellern, die das Publikum in der Sekunde für sich gewinnen. Und nicht mehr loslassen. Andi Herzog und Toni Polster mutieren im Mai gleich zweimal zum verbalen Traumsturm:
Auch Überraschungsgäste können immer wieder die Bühne erklimmen – wie etwa in Hallein Ski-Legende Fritz Strobl. Der griff kurzerhand sogar wieder zum Mikrofon und schmetterte seinen Hit „Mozart der Mausefalle“ in die Menge.
Alles ist angerichtet für „Volume 2“ der jetzt schon legendären „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster. Wir wünschen allerbeste Unterhaltung!
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