Legendär! Die Kult-Show geht in die nächste Runde

Vöcklabruck und Wiener Neustadt

In dieser Tonart geht‘s weiter. Die „Krone“ tour mit dem Kult-Duo weiter – mit ganz neuen Storys, aber auch mit Klassikern. Und vor allem mit zwei Hauptdarstellern, die das Publikum in der Sekunde für sich gewinnen. Und nicht mehr loslassen. Andi Herzog und Toni Polster mutieren im Mai gleich zweimal zum verbalen Traumsturm: