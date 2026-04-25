Arsenal gegen Newcastle United, LIVE ab 18.30 Uhr

34. Spieltag in der Premier League. Arsenal braucht im Kampf um die Meisterschaft drei Punkte im Match gegen Newcastle United. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Arsenal steht im Kampf um den englischen Fußballmeistertitel vor einem Pflichtsieg. Die Londoner benötigen am Samstag im Heimspiel gegen Newcastle dringend einen vollen Erfolg, um im Fernduell mit Manchester City nicht an Boden zu verlieren. Die „Citizens“ führen die Tabelle fünf Partien vor Schluss aufgrund der höheren Anzahl erzielter Treffer an und sind an diesem Wochenende nicht im Liga-Einsatz, weil sie am Samstag im FA-Cup-Semifinale auf Zweitligist Southampton treffen.
Durch Citys 2:1-Heimsieg über Arsenal am vergangenen Sonntag und dem darauffolgenden 1:0 am Mittwoch in Burnley verloren die „Gunners“ erstmals seit über 200 Tagen die Spitzenposition in der Premier League. „Jetzt beginnt das Rennen neu, alles ist komplett offen“, erklärte Arsenal-Coach Mikel Arteta. Sein Team hat auf nationaler Ebene zuletzt vier Mal in Folge verloren. Dennoch sei man „überzeugter denn je“, den ersten Meistertitel seit 2004 zu holen, betonte der Spanier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.