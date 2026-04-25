Arsenal gegen Newcastle United, LIVE ab 18.30 Uhr

Arsenal steht im Kampf um den englischen Fußballmeistertitel vor einem Pflichtsieg. Die Londoner benötigen am Samstag im Heimspiel gegen Newcastle dringend einen vollen Erfolg, um im Fernduell mit Manchester City nicht an Boden zu verlieren. Die „Citizens“ führen die Tabelle fünf Partien vor Schluss aufgrund der höheren Anzahl erzielter Treffer an und sind an diesem Wochenende nicht im Liga-Einsatz, weil sie am Samstag im FA-Cup-Semifinale auf Zweitligist Southampton treffen.