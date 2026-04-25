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Wiener Symphoniker

Petr Popelka: „Wir haben uns gefunden!“

Kultur
25.04.2026 07:00
Symphoniker-Chefdirigent Petr Popelka wagt gerne Neues: zwischen Open Airs im Prater und ...
Symphoniker-Chefdirigent Petr Popelka wagt gerne Neues: zwischen Open Airs im Prater und Konzerten im Wiener Beisl.(Bild: © Peter Rigaud)
Porträt von Stefan Weinberger
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Weinberger und Stefan Musil

Die Wiener Symphoniker starten in die dritte Saison mit ihrem Chef-Maestro Petr Popelka. Der Mahler-Zyklus wird fortgesetzt und die Chinesin Elim Chan wird erste Gastdirigentin.

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Natürlich kommen die Wiener Symphoniker nicht um Ludwig van Beethoven anlässlich seines 200. Todestages 2027 herum. Der Fokus gilt dabei den Symphonie-Hits Nr. 3 und Nr. 5. Beides wird im Mai 2027 Chefsache unter Petr Popelka, kombiniert mit dem Violinkonzert, interpretiert von Renaud Capuçon. Auch die Klavierkonzerte 4 und 5 stehen mit den Solisten Lise de la Salle und Rudolf Buchbinder auf dem Programm. Außerdem sitzt man bei der „Leonore“ im Graben des Theaters an der Wien.

Doch neben den traditionellen Programmen, mit denen die Symphoniker die große Säule des Wiener Musiklebens in Konzerthaus und Musikverein bilden, geht man längst mit der Zeit. Orchester-Intendant Jan Nast berichtet beim Pressefrühstück mit der „Krone“: „Wir haben viele neue Formate entwickelt, die wir aufgrund des Erfolgs fortsetzen werden. Darunter auch die Beisl-Konzerte, (lacht) damit haben wir in Wien den Straßenverkehr lahmgelegt, so groß war der Andrang!“

Elim Chan, 1986 in Hongkong geboren und international gefragt, ist ab 2026/27 neuer Artistic ...
Elim Chan, 1986 in Hongkong geboren und international gefragt, ist ab 2026/27 neuer Artistic Partner.(Bild: © Simon Pauly)

Sein Komplize für den Erfolgskurs ist Petr Popelka: „Ich starte in meine dritte Saison als Chefdirigent, und ich muss sagen, es herrscht so eine positive Stimmung, das habe ich lange so nicht erlebt. Wir haben viele neue Mitglieder, und es findet gerade ein Generationswechsel statt. Ja, man kann sagen, wir haben uns gefunden!“

Wiener Symphoniker: Zahlen & Fakten

  • Wer?
    Die Wiener Symphoniker wurden 1900 als Wiener Concertverein gegründet mit dem Ziel, die breite Öffentlichkeit durch den Besuch erschwinglicher Konzertveranstaltungen am kulturellen Leben teilnehmen zu lassen.
    128 Orchestermusiker
    30 Dirigenten
    54 Solisten
  • Was?
    177 Konzerte in der Saison 2026/27, davon
    43 Konzerte mit Chefdirigent Petr Popelka
    7 Konzerte mit Artistic Partner Elim Chan
    39 Auftritte bei den Bregenzer Festspielen
    56 Opernaufführungen
    15 Konzerte speziell für Kinder, Jugendliche und Familien 
    80 partizipative Workshops an Schulen
  • Wo?
    112 Konzerte in Wien an
    12 Spielstätten, davon
    40 Konzerte im Wiener Konzerthaus,
    36 Konzerte im Wiener Musikverein und
    24 Opernaufführungen im Theater an der Wien
    26 Gastspiele in 20 Städten und 12 Ländern 

Popelka setzt als zweites Großprojekt seinen Mahler-Zyklus mit den Symphonien 5 und 9 fort. Als neue Erste Gastdirigentin löst Elim Chan ihre Kollegin Marie Jacquot ab. Ein anderes Herzensprojekt ist das Gedenkkonzert zum 20-jährigen Jubiläum von „Exilarte“, dem Zentrum für verfolgte Musik, mit Erstaufführungen von Wilhelm Grosz und Hans Winterberg.

Ein Publikumshit: die Praterkonzerte der Wiener Symphoniker.
Ein Publikumshit: die Praterkonzerte der Wiener Symphoniker.(Bild: © Amar Mehmedinovic)

Als Gastdirigenten, über die die Orchestermitglieder übrigens nach jedem Konzert anonym ihre Bewertung abgeben können, finden sich bekannte Größen wie Ádám Fischer, Manfred Honeck, Robin Ticciati und Philippe Jordan. Debüts geben Tabita Berglund, Riccardo Minasi oder Maxime Pascal.

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