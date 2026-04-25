Petr Popelka: „Wir haben uns gefunden!“

Doch neben den traditionellen Programmen, mit denen die Symphoniker die große Säule des Wiener Musiklebens in Konzerthaus und Musikverein bilden, geht man längst mit der Zeit. Orchester-Intendant Jan Nast berichtet beim Pressefrühstück mit der „Krone“: „Wir haben viele neue Formate entwickelt, die wir aufgrund des Erfolgs fortsetzen werden. Darunter auch die Beisl-Konzerte, (lacht) damit haben wir in Wien den Straßenverkehr lahmgelegt, so groß war der Andrang!“