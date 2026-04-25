Neuer Weg im Drogenkampf für Minderjährige

Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Immer wieder konsumieren Minderjährige in Tirol diverse Drogen. Die Palette reicht von Joints über Tabletten wie Benzodiazepine bis hin zu Kokain, Heroin und Co. In einigen Fällen schaffen es die jungen Betroffenen nicht, aus der Drogenspirale zu entkommen und sterben an einer Überdosis. Die „Krone“ zeigt seit sechs Jahren derartige Schicksale auf.