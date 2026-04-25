Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerpunktaktion

Einsatz für die Sicherheit an Europas Transitroute

Burgenland
25.04.2026 07:58
Die Techniker der Straßenaufsicht arbeiten mit großer Genauigkeit.
Die Techniker der Straßenaufsicht arbeiten mit großer Genauigkeit.(Bild: Christoph Miehl)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

An die 700 Schwerverkehrskontrollen gibt es landesweit im Jahr. Einer der Hotspots ist der Grenzübergang bei Nickelsdorf.

0 Kommentare

Schauplatz „Neue Teilung“ gleich an der Grenze bei Nickelsdorf. Hier reiht sich ein Lkw an den anderen. Viele Lenker nutzen den Parkplatz, um zu schlafen. Andere warten darauf, dass ihr Fahrzeug kontrolliert wird. Gestern fand eine Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilungen (LVA) Burgenland, Niederösterreich und Wien statt. 22 Beamte waren gemeinsam mit den technischen Sachverständigen des Landes im Einsatz.

„Tor zum Osten“
Das Burgenland sei das „Tor zum Osten“, meint Oberst Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung Burgenland. Rund 3500 Lkw würden hier durchfahren. Ein Grund mehr, dass auch entsprechend kontrolliert wird. Gerade Nickelsdorf sei eine Transitroute, sagt Stipsits. Die Kontrollen seien daher wichtig. Nicht nur für die Sicherheit auf den Straßen im Burgenland, sondern auch im Rest von Österreich und in weiterer Folge für ganz Europa. Über das ganze Jahr gibt es etwa 700 derartige Kontrollen landesweit, etwa die Hälfte davon gemeinsam mit der Polizei.

Lagebesprechung: Oberst Andrea Anders, interimistische Leiterin der LVA Wien, mit Oberst ...
Lagebesprechung: Oberst Andrea Anders, interimistische Leiterin der LVA Wien, mit Oberst Stipsits.(Bild: Christoph Miehl)

Obst und Pkw-Teile im Gepäck
Die Schwertransporter kommen beispielsweise aus Rumänien, Ungarn, der Türkei oder Belarus, sagt Einsatzleiter Reinhard Koglbauer, Fachbereichsleiter Kraftfahrwesen und Güterverkehr bei der LVA. Transportiert werde fast alles: Von Obst und Gemüse über Pkw-Teile bis hin zu Medikamenten. In den Kleinbussen sitzt oft Pflegepersonal. Andere Kleintransporter haben Motorräder oder Autos geladen.

Ölverlust bei einem Lkw.
Ölverlust bei einem Lkw.(Bild: Christoph Miehl)

OBD-Gerät im Einsatz
Die Fahrzeuge in Nickelsdorf werden schon am Grenzübergang von den erfahrenen Beamten aus dem Verkehr gezogen. Danach geht es in die eigens vom Land geschaffene Prüfhalle. Hier wird jeder Lkw und Kleintransporter unter die Lupe genommen. Wie gut gehen die Bremsen? Sind die Reifen in Ordnung? Bei den Kontrollen komme zunehmend die Auslesung des Motorsteuergerätes per OBD-Gerät zum Einsatz, erklärt Koglbauer. Wenn beim Fahrzeug etwas nicht passt, wird dies sofort angezeigt.

Kontrollen in der Prüfhalle.
Kontrollen in der Prüfhalle.(Bild: Christoph Miehl/Krone KREATIV)

Ungarn geht eigenen Weg
Wird ein Mangel mit Gefahr in Verzug entdeckt, ist für das Auto Endstation. Aber warum sind so viele Fahrzeuge mit Mängeln unterwegs? Laut Stipsits gibt es regelmäßig Schwerpunktaktionen mit anderen Ländern. Nur mit Ungarn habe es in 20 Jahren keine einzige gegeben.

20 Kennzeichen abgenommen
Die vorläufige Bilanz der gestrigen Aktion: 40 Fahrzeuge wurden technisch kontrolliert, dabei wurden 211 Mängel festgestellt und wegen Gefahr in Verzug bei 20 die Kennzeichen abgenommen. Dazu kommen Anzeigen wegen Ruhezeitverletzungen, Gefahrengut und der Ladungssicherung. Die Sicherheitsleistungen werden vor Ort eingehoben, da eine spätere Verfolgung schwierig ist. Die Bußgelder gehen übrigens ans Land. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
25.04.2026 07:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
9° / 24°
Symbol heiter
Güssing
4° / 24°
Symbol heiter
Mattersburg
5° / 24°
Symbol heiter
Neusiedl am See
8° / 24°
Symbol heiter
Oberpullendorf
6° / 24°
Symbol wolkig

krone.tv

In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt
Fragwürdige Werbung
Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“
Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Ab dem 1. Mai ist die Steuer auf Spritpreise in Deutschland niedriger (Symbolbild).
Für Mai und Juni
Deutscher Bundestag beschloss Tankrabatt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
132.367 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
103.804 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
101.617 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1153 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Österreich
Rabiater Schubhäftling löst Notrutsche aus
644 mal kommentiert
Wegen eines randalierenden Abschiebehäftlings kurz vor dem Abflug musste ein Airbus A320 von ...
Mehr Burgenland
Unfall auf Baustelle
Laute Schmerzensschreie: Arbeiter (27) im Spital
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Fragwürdige Werbung
Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“
An der Leitha
Aktionstag gegen Japanischen Staudenknöterich
Land widerspricht Bund
„Fake News“: Verwirrung um Herzchirurgie Oberwart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf