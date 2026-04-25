Einsatz für die Sicherheit an Europas Transitroute

„Tor zum Osten“

Das Burgenland sei das „Tor zum Osten“, meint Oberst Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung Burgenland. Rund 3500 Lkw würden hier durchfahren. Ein Grund mehr, dass auch entsprechend kontrolliert wird. Gerade Nickelsdorf sei eine Transitroute, sagt Stipsits. Die Kontrollen seien daher wichtig. Nicht nur für die Sicherheit auf den Straßen im Burgenland, sondern auch im Rest von Österreich und in weiterer Folge für ganz Europa. Über das ganze Jahr gibt es etwa 700 derartige Kontrollen landesweit, etwa die Hälfte davon gemeinsam mit der Polizei.