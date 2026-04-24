„Wollen regieren“: AfD holt sich Nachhilfe von FPÖ

AfD will Brandmauer gegen sie bekämpfen

Reden soll neben AfD-Fraktionschefin Alice Weidel etwa René Aust, AfD-Chef im EU-Parlament. Dort hatte die Brandmauer zuletzt Risse gezeigt, als die Fraktion von CDU und CSU, unterstützt von rechten Parteien, eine Verschärfung der Asylpolitik vorangetrieben hatte. Aust sagte der „Bild“-Zeitung, es werde darüber beraten, „wie wir diese Blockade Schritt für Schritt aufbrechen – durch Sachpolitik und geduldige Arbeit in den Parlamenten“.