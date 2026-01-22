Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Großes Interesse“

Vorbild FPÖ: AfD will auch eigenen Radiosender

Außenpolitik
22.01.2026 11:45
(Bild: APA/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Samstag sendet das neue FPÖ-Webradio „Austria First“ Nachrichten und Musik – auch wenn die Lizenzfrage noch nicht ganz geklärt zu sein scheint. Auf großes Interesse scheint der Sender bei der deutschen „Schwesternpartei“ AfD zu stoßen. Dort plant man einen ähnlichen Auftritt.

0 Kommentare

 „Konzepte zu ähnlichen Projekten werden aktuell erarbeitet“, sagte am Donnerstag ein AfD-Parteisprecher der „Bild“-Zeitung. Aktuell sei der Ausgang der Prüfung noch offen, hieß es. Die deutsche Rechtsaußen-Partei verfolgt demnach das Projekt der FPÖ „mit großem Interesse und tauscht sich mit den Initiatoren aus“.

Hafenecker: „Ungefilterte Infos“
„Austria First“ sendet seit dem Neujahrstreffen der FPÖ, das am 17. Jänner über die Bühne ging. Das Programm besteht vorwiegend aus englischsprachiger Pop-Musik, Nachrichten mit aufgesetzter freiheitlicher Brille und politischen Einschätzungen von FPÖ-Politikern. Zum Start frohlockte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, nun Infos „ungefiltert“ zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen.

Lesen Sie auch:
Der selbst ernannte „Patriotensender“ ging mit vielmehr als Piratensender on air – laut einem ...
Holpriger Start
FPÖ-Radio ging ohne Musiklizenzen auf Sendung
20.01.2026
Künstler lehnen ab
FPÖ-Radiosender spielt kaum österreichische Musik
19.01.2026
Blaues Neujahrstreffen
„Phönix-Plan“, Hymne: Kickl allein auf der Bühne
17.01.2026

Verfassungsschutz stuft AfD als „gesichert rechtsextrem ein“
Die Alternative für Deutschland war im Mai vom deutschen Verfassungsschutz in ihrer Gesamtheit als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft worden. Bis zum Abschluss eines von der Rechtsaußen-Partei angestrengten Gerichtsverfahrens gegen die Einstufung behandelt sie der Inlandsgeheimdienst allerdings nur als „rechtsextremen Verdachtsfall“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
133.817 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
118.115 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
117.397 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
„Großes Interesse“
Vorbild FPÖ: AfD will auch eigenen Radiosender
Neue rechte Welle
„Gewaltbereit“: So formiert sich Neonazi-Nachwuchs
Erpresst, verunsichert
Warum Europa Trump nicht den Mittelfinger zeigt
Laut Insider:
Grönland-Frage führte im Weißen Haus zu Streit
Nach Rundumschlag
Grüne sind wieder böse auf Chef-Seilbahner Hörl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf