Kurz bei Söder: „FPÖ und AfD nicht vergleichbar“

Kurz lobt Koalition mit der FPÖ

Die Koalition mit der FPÖ sei sehr erfolgreich gewesen, sagte Kurz im Rückblick. Wäre für ihn ein ähnliches Modell (Union mit AfD) in Deutschland vorstellbar? Kurz wich aus: „Man kann FPÖ und AfD nicht vergleichen.“ Vor allem, weil die FPÖ in Österreich politisch noch stärker als die AfD in Deutschland sei. Einen Ratschlag aber hatte Kurz für die CSU. Sie müsse mutige, konservative Politik betreiben. „Christdemokraten, die nach links rücken, machen ganz weit Raum auf für eine Rechtspartei“, warnte der Ex-ÖVP-Chef.