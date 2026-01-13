AfD will eine dauerhafte Partnerschaft mit der FPÖ

Die deutsche Rechtsaußen-Partei aus Sachsen-Anhalt hält in Salzburg eine Klausur ab. Hochrangige FPÖ-Vertreter sind dabei mit von der Partie. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will eine Partnerschaft mit den Salzburger Blauen aufbauen.
Rechtsaußen-Besuch in Salzburg: Die Landtagsfraktion der deutschen Partei Alternative für Deutschland (AfD) aus Sachsen-Anhalt hält in Salzburg ihre jährliche auswärtige Klausur ab. Ein Grund für den Besuch an der Salzach: Man wolle von der hiesigen FPÖ für eine mögliche Regierungsübernahme im norddeutschen Bundesland lernen.
Dazu gibt es auch mehrere Treffen mit hochrangigen FPÖ-Politikern. Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek wird vor den Abgeordneten referieren. Weitere hochrangige Salzburger Freiheitliche sind ebenso dabei, etwa die Nationalratsabgeordneten Sebastian Schwaighofer und Volker Reifenberger.
Bei Umfragen auf Platz eins
„Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Austausch von Erfahrungen zur Übernahme der Regierungsverantwortung aus der Opposition heraus und somit der Vorbereitung einer möglichen Regierungsübernahme durch die AfD in Sachsen-Anhalt ab Herbst 2026“, heißt es von der AfD. Im September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag, derzeit liegt die Partei in Umfragen dort klar auf Platz eins.
Aufbau einer Partnerschaft als Ziel
Es soll aber nicht nur um einen losen Erfahrungsaustausch gehen. Die Verbindung zwischen den zwei Parteien soll vertieft werden. „Unser Ziel ist der Aufbau einer dauerhaften Partnerschaft über viele Jahre“, sagt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund.
Bestehende Kontakte hätten die Salzburger FPÖ empfohlen, so sei die Wahl auf Salzburg für den Bildungsausflug gefallen. Die Salzburger Blauen hielten sich zum Zweck des Treffens dagegen bedeckt. Die AfD will jedenfalls vor und nach der Wahl wieder nach Österreich kommen und auch weitere Bundesländer besuchen.
