Salzburgerin (97) schlug Räuber in die Flucht

Ein Paar klingelte Donnerstagvormittag bei der 97-Jährigen in einem Salzburger Mehrparteienhaus an der Wohnungstür. Da die Frau gerade Besuch erwartete, öffnete sie die Türe. Die beiden Verdächtigen drängte die Seniorin zur Seite und hielten sie an den Handgelenken fest, während sie abwechselnd die Wohnung durchsuchten.