Salzburgerin (97) schlug Räuber in die Flucht

Zur echten Heldin wurde eine 97-jährige Salzburgerin am Donnerstagvormittag bei einem dreisten Raubversuch in ihrer Wohnung. Die rüstige Frau schlug das Räuber-Duo in die Flucht und rief selbstständig Hilfe.
Ein Paar klingelte Donnerstagvormittag bei der 97-Jährigen in einem Salzburger Mehrparteienhaus an der Wohnungstür. Da die Frau gerade Besuch erwartete, öffnete sie die Türe. Die beiden Verdächtigen drängte die Seniorin zur Seite und hielten sie an den Handgelenken fest, während sie abwechselnd die Wohnung durchsuchten.
Die 97-Jährige schrie laut um Hilfe, wodurch sie die beiden Verdächtigen ohne Beute in die Flucht schlug. Anschließend schlug die Seniorin über den Notfallknopf der Rettung Alarm.
Offenbar hatte dasselbe Paar schon zwei Tage zuvor die Wohnung der Frau betreten und durchsucht. Auch damals holte die Seniorin über ihr Notfallband Hilfe und die Verdächtigen verließen die Wohnung ohne Beute, stellte sich bei den Ermittlungen der Polizei heraus.
Die eingeleitete Fahndung führte noch am Donnerstag zur Festnahme eines 43-jährigen Rumänen, und seiner 48-jährigen Landsfrau. Die beiden Verdächtigen sind nicht geständig und wurden in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
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