Mexikos Traumstart und Südkoreas Aufholjagd

Täglich gibt es die wichtigsten WM-Infos in unserem Podcast „Sportkrone Inside“. Nach dem Auftakt sprechen wir über den perfekten Start von Mexiko und Südkorea. Außerdem liefern wir den Ausblick auf die Gastgeber Kanada und USA, die heute ins Turnier einsteigen. Darüber hinaus thematisieren wir die Nachnominierung von Dejan Ljubicic.