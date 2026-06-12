Salzburg präsentiert nächsten Neuzugang

„Großer Karriereschritt“

„Weil es mein erstes Engagement im Ausland ist, ist dieser Wechsel für mich ein großer Karriereschritt. Und darauf freue ich mich sehr! Die letzten Tage waren recht turbulent, es ging am Ende dann doch alles sehr schnell. Entscheidend waren für mich die Gespräche mit Marcus Mann, der mir die Ziele mit dem Salzburg sehr genau geschildert hat“, betont Schmid, der bei den Bullen die Nummer 31 tragen wird.