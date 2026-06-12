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Aus der Schweiz

Salzburg präsentiert nächsten Neuzugang

Bundesliga
12.06.2026 11:09
Schmid (li.) im Duell mit Vertessen.
Schmid (li.) im Duell mit Vertessen.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die „Krone“ hatte bereits berichtet, nun ist der Transfer fix: Dominik Schmid wechselt von Basel nach Salzburg. Der 28-jährige Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Er ist nach Nikolas Veratschnig der zweite offizielle Neuzugang in diesem Sommer. 

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Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Bullen Interesse am 183 cm großen Abwehrmann haben. Nun machte der einstige Serienmeister Nägel mit Köpfen und verpflichtete Schmid. Der Schweizer hat für Basel 134 Spiele gemacht und gewann zwei Meistertitel und einen Cup. Davon spielte er auch für die Grasshoppers, Wil und Lausanne. 

„Mit Dominik Schmid haben wir einen Spieler mit viel Erfahrung und fußballerischer Qualität zu uns geholt. Einen ersten Eindruck konnten wir ja bereits im Europa League-Match im vergangenen Jänner gegen Basel gewinnen, wo er durch seine offensive Ausrichtung, aber gleichzeitig auch durch defensive Stabilität beeindruckt hat. Mit ihm haben wir einen potenziellen Führungsspieler geholt, was auch unseren vielen jungen Talenten in der Mannschaft guttun wird“, wird Salzburg-Sportboss Marcus Mann zitiert. 

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„Großer Karriereschritt“
„Weil es mein erstes Engagement im Ausland ist, ist dieser Wechsel für mich ein großer Karriereschritt. Und darauf freue ich mich sehr! Die letzten Tage waren recht turbulent, es ging am Ende dann doch alles sehr schnell. Entscheidend waren für mich die Gespräche mit Marcus Mann, der mir die Ziele mit dem Salzburg sehr genau geschildert hat“, betont Schmid, der bei den Bullen die Nummer 31 tragen wird.

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