Mopedfahrer nach Kollision unter Auto eingeklemmt

Fataler Unfall am Donnerstagabend in der Tiroler Wildschönau! Ein 16-jähriger Mopedlenker wurde von einem Auto erfasst und kam zu Sturz. Der schwer verletzte Jugendliche wurde daraufhin unter dem Pkw eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden.
Zu dem schrecklichen Unfall kam es gegen 18.45 Uhr in der Ortschaft Oberau. Eine 49-jährige Einheimische wollte auf einem Parkplatz ihr Auto wenden. „In diesem Moment fuhren zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mit ihren Mopeds links und rechts am Pkw vorbei“, so die Polizei.
Passantin setzte Notruf ab
Im Zuge des Wendevorgangs habe die 49-Jährige schließlich mit ihrem Wagen das Moped des 16-Jährigen touchiert, woraufhin dieser stürzte und unter der Frontstoßstange liegen blieb. Die Pkw-Lenkerin stieg sofort aus und leistete Erste Hilfe. Eine Passantin setzte den Notruf ab.
Schwer verletzt ins Krankenhaus
Der Mopedfahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er wurde von der Crew des ebenfalls alarmierten Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend mit einer schweren Verletzung im Bereich des Handgelenks in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.