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Von Feuerwehr befreit

Mopedfahrer nach Kollision unter Auto eingeklemmt

Tirol
12.06.2026 11:27
Die Feuerwehr befreite den Jugendlichen.
Die Feuerwehr befreite den Jugendlichen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Unfall am Donnerstagabend in der Tiroler Wildschönau! Ein 16-jähriger Mopedlenker wurde von einem Auto erfasst und kam zu Sturz. Der schwer verletzte Jugendliche wurde daraufhin unter dem Pkw eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden.

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Zu dem schrecklichen Unfall kam es gegen 18.45 Uhr in der Ortschaft Oberau. Eine 49-jährige Einheimische wollte auf einem Parkplatz ihr Auto wenden. „In diesem Moment fuhren zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mit ihren Mopeds links und rechts am Pkw vorbei“, so die Polizei.

Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz.
Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Passantin setzte Notruf ab
Im Zuge des Wendevorgangs habe die 49-Jährige schließlich mit ihrem Wagen das Moped des 16-Jährigen touchiert, woraufhin dieser stürzte und unter der Frontstoßstange liegen blieb. Die Pkw-Lenkerin stieg sofort aus und leistete Erste Hilfe. Eine Passantin setzte den Notruf ab.

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Schwer verletzt ins Krankenhaus
Der Mopedfahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er wurde von der Crew des ebenfalls alarmierten Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend mit einer schweren Verletzung im Bereich des Handgelenks in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

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