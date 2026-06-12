Mopedfahrer nach Kollision unter Auto eingeklemmt

Passantin setzte Notruf ab

Im Zuge des Wendevorgangs habe die 49-Jährige schließlich mit ihrem Wagen das Moped des 16-Jährigen touchiert, woraufhin dieser stürzte und unter der Frontstoßstange liegen blieb. Die Pkw-Lenkerin stieg sofort aus und leistete Erste Hilfe. Eine Passantin setzte den Notruf ab.