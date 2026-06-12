Schnellster Schwimmer durch den Lendkanal gesucht!

Jahrelang gab der Deutsch-Pole Lukasz Wojt vom Kärntner „Pewag“-Team beim Schwimmabschnitt vom Ironman Austria den Ton an. Heuer wird es ein Kampf um seine Nachfolge. Der Athlet, der als Erster beim Seepark aus dem Wasser steigt, hat auch einen enormen Werbewert für die Sponsoren.
Wer beim Ironman Austria nach 3,8 km Schwimmen als Erster beim Seepark-Hotel aus dem Wasser kommt, hat für Sponsoren einen großen Wert. In den letzten Jahren war das in Klagenfurt fast immer Lukasz Wojt. „Wenn du als Führender aufs Rad gehst und dich dort lange halten kannst, sind alle Blicke auf dich gerichtet“, weiß auch Rene Vallant, Chef des Kärntner „Pewag“-Teams, für das Wojt immer gestartet ist.
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