Trauer um „Schwiegertochter gesucht“-Star Lutz

„Der Schock sitzt tief“

Durch die Datingshow „Schwiegertochter gesucht“ wurde Ingo Peters einst zum Reality-Star – und mit ihm auch seine Eltern Birgit und Lutz. 2013 suchte der Kultkandidat in der RTL-Show zum letzten Mal nach der großen Liebe, fand sie schließlich aber nicht vor der Kamera, sondern im echten Leben. 2022 heiratete Ingo Annika, 2025 wurde die Trennung der beiden bekannt.