Trauer um „Schwiegertochter gesucht“-Star Lutz

An der Seite seines Sohnes Ingo wurde Lutz selbst zum kleinen Star. Jetzt müssen Familie und Fans von Lutz aus der RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ Abschied nehmen. Wie Ehefrau Birgit auf Instagram bekannt gab, ist er im Alter von 64 Jahren gestorben.
Auf der gemeinsamen Instagramseite veröffentlichte Birgit eine rührende Botschaft. „Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen!“, schrieb sie.
Lutz trat „letzte Reise“ an
Und weiter: „Viele Jahre lang durftet ihr uns auf unserem Weg begleiten, mit uns lachen, mit uns mitfühlen. Heute muss ich euch mit tiefem Schmerz leider mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Lutz seine letzte Reise angetreten hat.“ Dazu veröffentlichte Birgit ein Foto ihres Ehemannes Lutz zum Abschied.
Zuletzt hatte der Vater von Kultkandidat Ingo mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie Birgit bestätigte. „Nach zahlreichen Erkrankungen waren am Ende seine Lungen zu schwach, und er ist im Mai überraschend im Alter von 64 Jahren verstorben.“
Nach seinem Tod hinterlasse Lutz „eine Lücke, die niemand füllen kann – aber in unserem Herzen bleibt Lutz für immer!“ Daher danke sie vor allem auch den Fans „für die jahrelange Treue“.
„Der Schock sitzt tief“
Durch die Datingshow „Schwiegertochter gesucht“ wurde Ingo Peters einst zum Reality-Star – und mit ihm auch seine Eltern Birgit und Lutz. 2013 suchte der Kultkandidat in der RTL-Show zum letzten Mal nach der großen Liebe, fand sie schließlich aber nicht vor der Kamera, sondern im echten Leben. 2022 heiratete Ingo Annika, 2025 wurde die Trennung der beiden bekannt.
Das Verhältnis zwischen Ingo und seinen Eltern ist seit Jahren zerrüttet. Vom Tod seines Vaters musste er daher auch aus dem Netz erfahren. Auf Instagram betonte Ingo nun: „Der Schock sitzt tief, auch darüber, wie ich es erfahren habe. Egal, welche Streitigkeiten da waren oder nicht, man hätte mir persönlich schreiben können.”
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