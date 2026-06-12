Von der Leyen droht weitere juristische Niederlage

Niederlage auch in der „Pfizergate“-Affäre

Ein Sprecher der Kommission teilte mit, die Behörde nehme die Äußerungen von Rantos zur Kenntnis und warte den Ausgang des Berufungsverfahrens ab. Für die Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen, die bereits während der Pandemie an deren Spitze stand, ist die Empfehlung ein weiterer Rückschlag bei der juristischen Aufarbeitung der Impfstoff-Beschaffung. So hatte das EuG im Mai 2025 in einem separaten Verfahren in der sogenannten „Pfizergate“-Affäre die Weigerung der Kommission für nichtig erklärt, Textnachrichten zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla offenzulegen.