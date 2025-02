In nur acht Stunden die Koalition verspielt

Kurz und Strache suchten bei Sushi nach einer Basis

Ganz anders liefen die Gespräche zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache im Jahr 2017 ab. Bevor die Koalitionsgespräche starteten, trafen sich Strache und Kurz im privaten Rahmen bei Sushi. „Wir versuchten in vielen Stunden in meiner Wohnung in Klosterneuburg auszuloten, wie ernsthaft jeder an einer Koalition interessiert ist. In den Steuerungsgruppen waren die Diskussionen auch sehr zeitintensiv“, erinnert sich Strache. Teilweise dauerte es bis in die frühen Morgenstunden.