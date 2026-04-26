Baustellen: In diesen Wiener Bezirken droht Chaos

Mit den Arbeiten gestartet wird beim Aumannplatz in Währing ab 28. April. Währinger Straße und Gentzgasse werden ab diesem Zeitpunkt im Bereich des Aumannplatzes bis Ende Juni/Anfang Juli gesperrt – der Grund: Gleisarbeiten. „Auf den Umleitungsstrecken über Nebenstraßen werden vor allem zu den Verkehrsspitzen Staus nicht ausbleiben“, warnt Marc Römer vom ÖAMTC.