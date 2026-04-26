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Staus befürchtet

Baustellen: In diesen Wiener Bezirken droht Chaos

Wien
26.04.2026 11:03
Auch auf den Ausweichstrecken droht Zeitverlust (Symbolbild).
Auch auf den Ausweichstrecken droht Zeitverlust (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine große Portion an Geduld benötigen in den kommenden Monaten die Wiener Autofahrer im Bezirk Alsergrund, Währing und Döbling. Mehrere Baustellen rund um den Aumannplatz bzw. auf dem Inneren Währinger Gürtel werden teils zu massiven Staus führen, befürchtet der ÖAMTC.

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Mit den Arbeiten gestartet wird beim Aumannplatz in Währing ab 28. AprilWähringer Straße und Gentzgasse werden ab diesem Zeitpunkt im Bereich des Aumannplatzes bis Ende Juni/Anfang Juli gesperrt – der Grund: Gleisarbeiten. „Auf den Umleitungsstrecken über Nebenstraßen werden vor allem zu den Verkehrsspitzen Staus nicht ausbleiben“, warnt Marc Römer vom ÖAMTC. 

Nur zwei Tage später, am 30. April, startet dann eine zweite Baustellenoffensive. Am Inneren Währinger Gürtel werden wegen Rohrlegungen in den Nachtstunden und an den Wochenenden zwischen Sobieskigasse und Nußdorfer Straße nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

„Ab 8. Mai werden zusätzlich Fahrstreifen auf der Gürtelverbindungsfahrbahn Döblinger Hauptstraße – Nußdorfer Straße Richtung stadteinwärts nicht befahrbar sein. Da die Döblinger Hauptstraße auch für baustellengeplagte Währinger eine Ausweichmöglichkeit darstellt, werden die Zeitverluste deutlich sein“, so Römer.

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