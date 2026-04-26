Zweifache Mutter kämpft gegen seltene Krebsform

Vor wenigen Monaten änderte sich das Leben der St. Pöltner Familie schlagartig: Bei der 44-jährigen zweifachen Mutter wurde Gallengangskarzinom festgestellt. Bei dem Tumor der Gallenwege ist die Prognose schlecht, sie zählt zu den seltensten und aggressivsten Krebsarten. „Bei einer derartigen Diagnose zieht es einem die Füße weg. Man liest immer davon, plötzlich ist man selbst betroffen“, schildert die Betroffene.