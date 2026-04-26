Zweifache Mutter kämpft gegen seltene Krebsform

„Bei einer derartigen Diagnose zieht es einem die Füße weg!“ Bei einer 44-jährigen St. Pöltnerin wurde ein Gallengangskarzinom festgestellt, eine der seltensten und aggressivsten Krebsformen. Neben den körperlichen und emotionalen Belastungen steigt auch der finanzielle Druck für die vierköpfige Familie.
Vor wenigen Monaten änderte sich das Leben der St. Pöltner Familie schlagartig: Bei der 44-jährigen zweifachen Mutter wurde Gallengangskarzinom festgestellt. Bei dem Tumor der Gallenwege ist die Prognose schlecht, sie zählt zu den seltensten und aggressivsten Krebsarten. „Bei einer derartigen Diagnose zieht es einem die Füße weg. Man liest immer davon, plötzlich ist man selbst betroffen“, schildert die Betroffene.
Hohe monatliche Kosten
Seitdem kämpft die tapfere Frau um ihre Gesundheit. Doch neben der körperlichen und emotionalen Belastung wächst auch der finanzielle Druck. Denn durch die interdisziplinäre Behandlung aus Chemotherapie, Immuntherapie und Stammzellenkur entstehen Zusatzkosten von rund 5000 Euro. Dazu kommen noch Medikamente, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden.
„Wollen finanzielle Sorgen lindern“
Mindestens ein Jahr muss diese Therapie durchgeführt werden. „Um diese Behandlung überhaupt umzusetzen, sind wir dringend auf Hilfe angewiesen“, bittet die Familie um Unterstützung. Daher haben Freunde und Angehörige ein Spendenkonto eingerichtet. „Wir wollen zumindest die finanziellen Sorgen in dieser so schwierigen Zeit etwas lindern“, betonen sie.
Spendenkonto: Spenden für Michaela, Kontonummer: AT16 2025 6010 0128 6986
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.