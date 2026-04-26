„Es wurde klar, welche Bedrohung Atomkraft ist“

Der Atomunfall am 26. April 1986 veränderte die Stimmung in Salzburg. Kurz nach dem Unglück begann der lange Salzburger Kampf gegen eine Atomaufbereitungsanlage in Bayern. Der damalige Bürgermeister Josef Reschen war mit an vorderster Front – und bekam Unterstützung aus Bayern.
Vor 40 Jahren hatte der Atomunfall von Tschernobyl auch starke Auswirkungen auf Salzburg. „Als wir davon erfahren haben, waren wir gerade im Bundespräsidenschaftswahlkampf“, sagt der damalige SPÖ-Bürgermeister der Stadt Salzburg, Josef Reschen und fügt hinzu: „Wir hatten große Sorgen.“ Stadtpolitiker sind sogar selbst mit Geigerzähler durch die Stadt marschiert, um die Strahlung zu messen.
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