„Es wurde klar, welche Bedrohung Atomkraft ist“

Vor 40 Jahren hatte der Atomunfall von Tschernobyl auch starke Auswirkungen auf Salzburg. „Als wir davon erfahren haben, waren wir gerade im Bundespräsidenschaftswahlkampf“, sagt der damalige SPÖ-Bürgermeister der Stadt Salzburg, Josef Reschen und fügt hinzu: „Wir hatten große Sorgen.“ Stadtpolitiker sind sogar selbst mit Geigerzähler durch die Stadt marschiert, um die Strahlung zu messen.