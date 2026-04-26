Champions League-Titel für Salzburgs Ex-Trainer

Gibt es schon bald eine Rückkehr nach Europa?

Neben den Co-Trainern Koch und Hauser zählen mit Steffen Konrad und Maximilian Fischer noch zwei Videoanalysten, die unter Jaissle auch schon in Salzburg gearbeitet haben, zum Team von Al-Ahli. Das Arbeitspapier des Trainers wurde im vergangenen Herbst bis 2027 verlängert. In der Vergangenheit wurde der ehemalige Profikicker immer wieder mit einer Rückkehr nach Europa gebracht. Nach dem neuerlichen Triumph in der Champions League werden die Spekulationen um seine Zukunft in Saudi-Arabien aller Voraussicht nach wieder zunehmen.