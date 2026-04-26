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Triumph wiederholt

Champions League-Titel für Salzburgs Ex-Trainer

Sport
26.04.2026 12:11
Die Spieler von Al-Ahli jubelten über den Triumph in der Champions League
Die Spieler von Al-Ahli jubelten über den Triumph in der Champions League(Bild: AP/Ali Issa)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Al-Ahli hat zum zweiten Mal die asiatische Champions League gewonnen. Die Saudi-Arabier entschieden das Finale gegen den japanischen Vertreter Machida Zelvia mit 1:0 für sich. Darüber freuten sich auch ehemalige Trainer von Red Bull Salzburg, die beim Verein tätig sind. 

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Al-Ahli bleibt in der asiatischen Champions League die Nummer eins. Der saudi-arabische Topklub gewann den wichtigsten Titel im asiatischen Vereinsfußball zum zweiten Mal in Folge. Im Finale am Samstag erzielte der eingewechselte Firas Al-Burakain in der Verlängerung das Goldtor (96.) gegen den japanischen Vertreter Machida Zelvia. Im Vorjahr hatte Al-Ahli mit Kawasaki Frontale ebenfalls ein Team aus Japan bezwungen. 

Trainer Jaissle schreibt Geschichte
Bereits zum zweiten Mal gewann damit auch Matthias Jaissle die Champions League. Der Deutsche hatte einst erfolgreich Red Bull Salzburg trainiert, sich dann aber bekanntlich im August 2023 kurz nach Saisonbeginn bei den Bullen aus dem Staub und auf in die Wüste gemacht. Der 38-Jährige ist erst der zweite Trainer überhaupt, der die Champions League zweimal gewinnen konnte, und der erste Nicht-Asiate, dem dieses Kunststück gelang. 

Neben Jaissle jubelten auch zwei Co-Trainer, die der Deutsche schon aus seiner Zeit bei den Bullen kennt: Alexander Hauser und Florens Koch. Während Hauser seit Juli 2024 in Saudi-Arabien arbeitet, wechselte Koch erst im vergangenen Jänner in den Nahen Osten. Der 35-Jährige hatte zunächst noch die U18 Salzburgs betreut und übernahm dann die Rolle des „Co“-Trainers von Onur Cinel beim belgischen Erstligisten Cercle Brügge. 

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Gibt es schon bald eine Rückkehr nach Europa?
Neben den Co-Trainern Koch und Hauser zählen mit Steffen Konrad und Maximilian Fischer noch zwei Videoanalysten, die unter Jaissle auch schon in Salzburg gearbeitet haben, zum Team von Al-Ahli. Das Arbeitspapier des Trainers wurde im vergangenen Herbst bis 2027 verlängert. In der Vergangenheit wurde der ehemalige Profikicker immer wieder mit einer Rückkehr nach Europa gebracht. Nach dem neuerlichen Triumph in der Champions League werden die Spekulationen um seine Zukunft in Saudi-Arabien aller Voraussicht nach wieder zunehmen. 

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