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„Scheiß Fragen“: Hecking schnauzt Reporter an

Deutsche Bundesliga
26.04.2026 12:03
Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking
Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass sein Spieler Dzenan Pejcinovic nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach zu dessen Wechselgerüchten befragt wurde, hat Dieter Hecking gar nicht geschmeckt. „Nicht solche scheiß Fragen über die Zukunft“, schimpfte der Wolfsburg-Trainer beim Vorbeigehen. 

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Trotz eines Vertrags bis 2029 war Pejcinovic zuletzt immer wieder mit einem Abschied aus Wolfsburg in Verbindung gebracht worden. Auch nach dem torlosen Remis gegen die „Fohlen“ wurde der gebürtige Münchner auf dessen Pläne für die Saison 2026/27 angesprochen.

Seit 2022 steht Dzenan Pejcinovic (m.) beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.
Seit 2022 steht Dzenan Pejcinovic (m.) beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.(Bild: AFP/APA/Alexandra BEIER)

„Finde ich nicht in Ordnung“
Blöd nur, dass Trainer Hecking just in dem Moment an seinem Schützling vorbeispazierte und so von dem Gespräch mitbekam. „Nicht solche scheiß Fragen über die Zukunft“, schimpfte der 61-Jährige, um anschließend auf der Pressekonferenz nachzulegen: „Was mich ein bisschen stört – das möchte ich hier kurz erwähnen, weil ich es gerade im Vorbeigehen mitbekommen habe: In der jetzigen Situation nach so einem Spiel nach der Zukunft unserer Spieler zu fragen, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht gut, wenn meine Spieler ständig mit solchen Themen konfrontiert werden.“

Auch auf der Pressekonferenz äußerte Hecking Kritik an den Fragen der Journalisten (3:23):

Pejcinovic selbst wich der Frage des Journalisten souverän aus, der 21-jährige Mittelstürmer meinte lediglich: „Das ist für mich aktuell gar kein Thema. Ich habe noch drei Spiele mit Wolfsburg zu absolvieren, wir wollen die Klasse halten – und danach wird sich alles entscheiden.“

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