„Scheiß Fragen“: Hecking schnauzt Reporter an

„Finde ich nicht in Ordnung“

Blöd nur, dass Trainer Hecking just in dem Moment an seinem Schützling vorbeispazierte und so von dem Gespräch mitbekam. „Nicht solche scheiß Fragen über die Zukunft“, schimpfte der 61-Jährige, um anschließend auf der Pressekonferenz nachzulegen: „Was mich ein bisschen stört – das möchte ich hier kurz erwähnen, weil ich es gerade im Vorbeigehen mitbekommen habe: In der jetzigen Situation nach so einem Spiel nach der Zukunft unserer Spieler zu fragen, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht gut, wenn meine Spieler ständig mit solchen Themen konfrontiert werden.“