Neun Messerstiche ins Gesäß: Opfer schwer verletzt

Die Aussprache sollte kurz vor Mitternacht in der Heiligenstädter Straße stattfinden. Doch es tauchte nicht nur ein Kontrahent auf, sondern auch noch fünf weitere. Zunächst ging es noch verbal zur Sache, doch schon bald eskalierte die Lage. Der 24-Jährige wurde von mehreren der Anwesenden attackiert und geschlagen.