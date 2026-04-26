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Sechs gegen einen

Neun Messerstiche ins Gesäß: Opfer schwer verletzt

Wien
26.04.2026 10:55
Der 24-Jährige wurde von gleich sechs Angreifern umzingelt, geschlagen und mit Waffen attackiert ...
Der 24-Jährige wurde von gleich sechs Angreifern umzingelt, geschlagen und mit Waffen attackiert (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blutige Szenen am späten Samstagabend in Wien-Döbling: Eine Aussprache zwischen einem 24-Jährigen und seinem Kontrahenten lief völlig aus dem Ruder, als am vereinbarten Treffpunkt nicht nur Letzterer, sondern auch noch fünf seiner Freunde auftauchten. Diese gingen mit Fäusten, einem Totschläger, einem Messer und Pfefferspray auf den 24-Jährigen los. Das Opfer wurde malträtiert.

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Die Aussprache sollte kurz vor Mitternacht in der Heiligenstädter Straße stattfinden. Doch es tauchte nicht nur ein Kontrahent auf, sondern auch noch fünf weitere. Zunächst ging es noch verbal zur Sache, doch schon bald eskalierte die Lage. Der 24-Jährige wurde von mehreren der Anwesenden attackiert und geschlagen.

Von Schlägern umzingelt
„Im weiteren Verlauf soll das Opfer im Bereich einer Garageneinfahrt umzingelt worden sein. Der 24-Jährige wurde dabei zwischen dort abgestellten Fahrzeugen erneut mehrfach geschlagen und stürzte in weiterer Folge gegen ein geparktes Fahrzeug“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer die blutigen Szenen.

Doch damit nicht genug: Plötzlich gingen die Täter auch noch mit einem Totschläger, einem Messer sowie Pfefferspray auf ihr wehrloses Opfer los. Ein mutiger Zeuge ging daraufhin dazwischen, woraufhin die Angreifer die Flucht ergriffen.

Verletzungen am nahezu ganzen Körper
Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert. Dort wurden massive Verletzungen festgestellt. So hatte das Opfer neun Messerstiche ins Gesäß, Abschürfungen im Gesicht und am Rücken sowie Reizungen der Augen aufgrund des Pfeffersprays davongetragen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, nach den Tätern wird gesucht.

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