Haus in Vollbrand: Bewohner verloren Hab und Gut

Ein Wohnhaus ist am frühen Sonntagmorgen in Klosterneuburg in Wien in Brand geraten und hat einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Trotz des raschen und beherzten Einschreitens der Helfer wurde das Gebäude von den Flammen zerstört.
Kurz vor 6 Uhr sei der Notruf eingegangen, schilderte der Sprecher der Feuerwehr Klosterneuburg, Wiktor Horawa, gegenüber der „Krone“. Beide Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg und der Feuerwehr Kierling seien alarmiert worden, ebenso Kräfte der Polizei und des Roten Kreuzes. Es wurde ein Großeinsatz ausgelöst – „zwölf Einsatzfahrzeuge mit etwa 40 Feuerwehrleuten rückten zum Brandort aus“, so Horawa.
Beim Eintreffen vor Ort stand ein Teil des Wohnhauses bereits in Vollbrand. Sofort wurde mit der Bekämpfung der Flammen begonnen. Der Löscheinsatz sollte sich jedoch alles andere als einfach gestalten, da das Areal und Gebäude sehr verwinkelt sei, erklärte der Sprecher.
Die Helfer kämpften mehrere Stunden lang unter Atemschutz gegen die Flammen, Löschangriffe habe es sowohl von außen als auch von innen gegeben. In weiterer Folge musste auch das Dach geöffnet werden, „um alle Brandstellen zu bekämpfen“, so Horawa.
Durch die Stadtgemeinde Klosterneuburg wurde für die betroffene Person eine Notfallwohnung zur Verfügung gestellt.
Feuerwehrsprecher Wiktor Horawa
Mehr als drei Stunden nach der Alarmierung konnte um 9.15 Uhr schlussendlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzte gab es bei dem Einsatz glücklicherweise nicht zu beklagen. Drei Bewohner wurden durch das Rote Kreuz betreut. „Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden“, so der Sprecher.
Das Gebäude wurde behördlich gesperrt und ist nicht mehr bewohnbar. Den Opfern sei eine Notfallwohnung seitens der Stadtgemeinde Klosterneuburg zur Verfügung gestellt worden. Die Ursache für das Feuer ist Gegenstand von Ermittlungen.
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