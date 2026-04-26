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Drei Schläge Vorsprung

Golf-Triumph! Wiesberger gewinnt China Open klar

Sport-Mix
26.04.2026 11:10
Bernd Wiesberger hat die China Open gewonnen.
Bernd Wiesberger hat die China Open gewonnen.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat am Sonntag die China Open der Golfprofis gewonnen. Der 40-Jährige triumphierte bei dem Turnier der World Tour nach einer abschließenden 67er-Runde mit 19 unter Par bzw. drei Schlägen vor dem für die Vereinigten Arabischen Emirate spielenden Adrian Otaegui.

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Der Spanier hatte vor der „back nine“ schon drei Schläge vor Wiesberger geführt. Für den ist es der neunte Titel auf der kontinentalen Tour, der erste nach knapp fünfjähriger Pause.

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Sport-Mix
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