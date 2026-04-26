Top-Favorit Oklahoma bleibt in Play-offs makellos

Titelfavorit Oklahoma City Thunder hat in der National Basketball Association (NBA) mit einem 121:109-Auswärtssieg auch das dritte Play-off-Duell mit den Phoenix Suns gewonnen. Damit steht das beste Team des Grunddurchgangs knapp vor dem Aufstieg in die zweite Runde.
Superstar Shai Gilgeous-Alexander steuerte mit seinem Play-off-Karrierebestwert von 42 Punkten einen wesentlichen Teil zum Erfolg bei. Bisher war seine persönliche Rekordmarke bei 40 Zählern gelegen.
In einem weiteren West-Duell erhöhten die Minnesota Timberwolves mit einem 112:96 gegen die Denver Nuggets in der Serie auf 3:1. Im Osten glichen die New York Knicks mit einem 114:98 gegen die Atlanta Hawks auf 2:2 aus, wobei Karl Anthony-Towns bei den Siegern mit 20 Punkten und je zehn Assists und Rebound sein erstes Triple Double auf Play-off-Ebene markierte. Orlando Magic ging mit einem 113:105 gegen die Detroit Pistons mit 2:1 in Front.
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