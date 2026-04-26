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Österreich? Ex-NHL-Ass denkt an eine Rückkehr

Eishockey
26.04.2026 12:21
(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Michi Grabner entwickelt als Coach in den USA Eishockey-Talente. Wo Eltern für ihr Kind bis zu 8000 US-Dollar pro Saison zahlen müssen. Der Villacher denkt an eine Rückkehr nach Österreich, sieht aber Probleme im System. Und: Draftet Ex-Klub Spokane jetzt Sohn Aidan?

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Die Golfschläger verstauben in der Garage. Michael Grabner hat sich seine Eishockey-Pension wohl anders vorgestellt. Weiterhin schnürt der Ex-NHLer seine Eisschuhe, coacht die Junior Coyotes bei Phoenix (US). „Ich hätte nie gedacht, dass ich Trainer werde. Manchmal fällt einem das zu. Vorher weiß man oft nicht, wie cool das ist“, erzählt der 38-Jährige lächelnd.

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