Österreich? Ex-NHL-Ass denkt an eine Rückkehr

Die Golfschläger verstauben in der Garage. Michael Grabner hat sich seine Eishockey-Pension wohl anders vorgestellt. Weiterhin schnürt der Ex-NHLer seine Eisschuhe, coacht die Junior Coyotes bei Phoenix (US). „Ich hätte nie gedacht, dass ich Trainer werde. Manchmal fällt einem das zu. Vorher weiß man oft nicht, wie cool das ist“, erzählt der 38-Jährige lächelnd.