Der Super-GAU, der die Welt für immer veränderte

Es ist ein simpler Routine-Sicherheitstest, der in der Nacht zum 26. April 1986 die Welt für immer verändert. Durch einen simulierten Stromausfall soll nachgewiesen werden, dass das Lenin-Kernkraftwerk in Tschernobyl auch ohne Strom von außen genügend Energie produziert, um die Notkühlung des Reaktors sicherzustellen.