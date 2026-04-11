Der Super-GAU, der die Welt für immer veränderte

Vor 40 Jahren kommt es im AKW von Tschernobyl zum schwersten Unfall in der Geschichte der Kernenergie. Nach einer unkontrollierten Kettenreaktion explodiert der Reaktorblock 4 – mit katastrophalen Folgen für die Welt.
Es ist ein simpler Routine-Sicherheitstest, der in der Nacht zum 26. April 1986 die Welt für immer verändert. Durch einen simulierten Stromausfall soll nachgewiesen werden, dass das Lenin-Kernkraftwerk in Tschernobyl auch ohne Strom von außen genügend Energie produziert, um die Notkühlung des Reaktors sicherzustellen.
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