„Dialog ist möglich, aber man muss ihn pflegen“

Krone: Sie sind von Jerusalem, einer extrem lebendigen Stadt, nach Hohenems gezogen, das hört sich nach einem Abenteuer an – wie läuft’s denn bis jetzt?

Irene Aue-Ben-David: Das Abenteuer begann eigentlich schon früher – ich bin ja auch einst von Deutschland nach Jerusalem gezogen. Teil dessen, was es zu lernen gab, war, sich zwischen den Orten und Welten hin- und herzubewegen. Ich bin gut in Hohenems angekommen, es ist ein tolles Haus mit einem tollen Team.