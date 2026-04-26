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Irene Aue-Ben-David

„Dialog ist möglich, aber man muss ihn pflegen“

Vorarlberg
26.04.2026 10:30
Irene Aue-Ben-David vor dem Jüdischen Museum Hohenems.
Irene Aue-Ben-David vor dem Jüdischen Museum Hohenems.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Angelika Drnek
Von Angelika Drnek

In Israel hat sich Irene Aue-Ben-David, die neue Direktorin des Jüdischen Museums Hohenems, unter anderem auf die Suche nach einer Bibliothek gemacht, die durch das Nazi-Regime zersprengt und teilweise für immer verloren ging. In Vorarlberg will sie die Rahmenbedingungen für einen gelingenden Dialog sicherstellen.   

0 Kommentare

Krone: Sie sind von Jerusalem, einer extrem lebendigen Stadt, nach Hohenems gezogen, das hört sich nach einem Abenteuer an – wie läuft’s denn bis jetzt?
Irene Aue-Ben-David: Das Abenteuer begann eigentlich schon früher – ich bin ja auch einst von Deutschland nach Jerusalem gezogen. Teil dessen, was es zu lernen gab, war, sich zwischen den Orten und Welten hin- und herzubewegen. Ich bin gut in Hohenems angekommen, es ist ein tolles Haus mit einem tollen Team.

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