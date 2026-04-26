Bildungsminister und sein Kampf gegen Windmühlen

Christoph Wiederkehr feierte kürzlich seinen 36. Geburtstag. Das ist für einen Minister sehr jung. Vielleicht hat der Neos-Politiker deshalb im Schulbereich noch viel vor. Doch die Umsetzung seiner Ideen wird zum Kampf gegen Windmühlen.
1. Der Bildungsminister hat recht, dass es nicht Sinn der Sache ist, wenn ein Kind neun gesetzliche Schuljahre nur absitzt. Neunmal viele Fünfer im Zeugnis stärken das Sitzfleisch der Pobacken, sind aber kein Lernerfolg. Daher klingt Wiederkehrs „Mittlere Reife“ logisch: Die Pflichtschulzeit soll erst enden, wenn man ausreichend Lesen, Schreiben und Rechnen kann. Doch wer das mit welchem Geld wie umsetzt, das bleibt schleierhaft.
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