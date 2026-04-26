Australiens Haie scharf auf diese „Delikatesse“

Ein Wal beschäftigt nicht nur den Norden Deutschlands, auch an der Südostküste von Australien hat man derzeit tonnenschwere Sorgen: Denn ein toter Pottwal wurde am bei Surfern beliebten Era Beach angespült. Und nun tummeln sich vor dem Strand zahlreiche Haifische, die auf die „Delikatesse“ spitzen ...