Böschungsbrand und Feuer in WC bei Veranstaltung

Gleich zwei Feuerwehreinsätze hielten die Einsatzkräfte in Seefeld in Tirol am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag in Atem. Sowohl ein Böschungsbrand entlang der Bundesstraße als auch ein nächtlicher Brand in einem Veranstaltungsgebäude sorgten für Aufregung – glimpflich endeten jedoch beide Vorfälle.
Dichter Rauch und lodernde Flammen wurden am Samstagabend gegen 20.30 Uhr entlang der Seefelder Bundesstraße B177 entdeckt. Rund 100 Quadratmeter Böschung standen in Flammen. Dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren Seefeld und Reith konnte Schlimmeres verhindert werden. Mit insgesamt 41 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen. Um 22.15 Uhr hieß es schließlich „Brand aus“.
Bahnverkehr kurz eingestellt
Während der Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen: Die B177 musste zunächst einseitig, später komplett gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr auf der Mittenwaldbahn wurde vorübergehend eingestellt. Gegen 22.30 Uhr konnten alle Sperren wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist derzeit noch unklar.
Starker Rauch in Herrentoilette
Nur wenige Stunden später der nächste Einsatz: Kurz nach Mitternacht brach in der Herrentoilette eines Veranstaltungsgebäudes ein Feuer aus. Starke Rauchentwicklung alarmierte die Einsatzkräfte erneut. Die Feuerwehr Seefeld rückte mit 25 Mann und vier Fahrzeugen aus und konnte den Brand rasch löschen. Bereits um 0.50 Uhr wurde Entwarnung gegeben.
Technischer Defekt wohl Brandursache
Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem elektrischen Handtrockner das Feuer ausgelöst haben. Auch hier gab es keine Verletzten, allerdings entstand erheblicher Sachschaden durch Verrußung im Sanitärbereich.
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