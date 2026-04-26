Böschungsbrand und Feuer in WC bei Veranstaltung

Bahnverkehr kurz eingestellt

Während der Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen: Die B177 musste zunächst einseitig, später komplett gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr auf der Mittenwaldbahn wurde vorübergehend eingestellt. Gegen 22.30 Uhr konnten alle Sperren wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist derzeit noch unklar.