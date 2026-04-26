Traum vom Motorboot wurde für Student zum Albtraum

Nur eine Fahrt lang dauerte das Glück von Christopher Pum. Der Flachgauer hatte sich vergangenen Sommer ein Motorboot gekauft. Das schon ein wenig in die Jahre gekommene schwedische Fabrikat der Marke Ockelbo ging aber nicht einmal 24 Stunden nach der ersten Ausfahrt im Wolfgangsee unter. Pum sitzt seither auf einem Berg von Rechnungen für Feuerwehr, Wasserrettung und Bergekran. In Summe knapp 14.000 Euro muss der Student berappen. Und das Boot ist ein Totalschaden.