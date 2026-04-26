Nächtlicher „Vandalenakt“ auf Billa-Parkplatz

Es dürfte wohl eine Mischung aus Alkohol und Fadesse gewesen sein, die in der Nacht auf Samstag jemanden dazu bewegte, rund 30 Einkaufswagerl von ihren Ketten zu befreien. Das Bild auf einem Billa-Plus-Parkplatz in Klosterneuburg amüsierte jedenfalls Passanten am Sonntagvormittag.
Samstagnacht, wenn das letzte Lokal geschlossen, das letzte Glas geleert ist – wer kennt es nicht: Dann kommen sie immer, diese „großartigen“ Ideen. So wohl auch einem oder mehreren Partytigern im niederösterreichischen Klosterneuburg. Ob für ein Rennen, einen Parcours oder aus Mitleid wegen der „Kettenhaltung“ schlossen Unbekannte gut 30 Einkaufswagerl auf und verteilten sie großflächig auf dem Parkplatz des Supermarktes.
Passanten entdeckten am Sonntagmorgen das skurrile Bild, die „Krone“ fragte bei Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher nach – der selbst schmunzeln musste: „Dass Kunden vereinzelt Wagerl mitnehmen oder irgendwo abstellen, kommt schon vor. Aber so etwas ist noch nie passiert.“
Und wie lange dürfen die pflichtbewussten „Mitarbeiter“ ihre Freiheit nun genießen? „Da keine Gefährdung besteht, werden wir sie am Montag wieder einsammeln und den Kunden zur Verfügung stellen.“ Sorgen um Schäden macht Pöttschacher sich nicht: „Unsere Einkaufswägen halten schon einiges aus.“
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