Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fadisierte Partytiger?

Nächtlicher „Vandalenakt“ auf Billa-Parkplatz

Niederösterreich
26.04.2026 10:42
Porträt von Teresa Spari
Von Teresa Spari

Es dürfte wohl eine Mischung aus Alkohol und Fadesse gewesen sein, die in der Nacht auf Samstag jemanden dazu bewegte, rund 30 Einkaufswagerl von ihren Ketten zu befreien. Das Bild auf einem Billa-Plus-Parkplatz in Klosterneuburg amüsierte jedenfalls Passanten am Sonntagvormittag.

0 Kommentare

Samstagnacht, wenn das letzte Lokal geschlossen, das letzte Glas geleert ist – wer kennt es nicht: Dann kommen sie immer, diese „großartigen“ Ideen. So wohl auch einem oder mehreren Partytigern im niederösterreichischen Klosterneuburg. Ob für ein Rennen, einen Parcours oder aus Mitleid wegen der „Kettenhaltung“ schlossen Unbekannte gut 30 Einkaufswagerl auf und verteilten sie großflächig auf dem Parkplatz des Supermarktes.

Gut 30 Einkaufswägen dürften wohl gelangweilte Partytiger in der Nacht auf Sonntag auf einem ...
Gut 30 Einkaufswägen dürften wohl gelangweilte Partytiger in der Nacht auf Sonntag auf einem Parkplatz „befreit“ haben.(Bild: zVg)
(Bild: zVg)
(Bild: zVg)

Passanten entdeckten am Sonntagmorgen das skurrile Bild, die „Krone“ fragte bei Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher nach – der selbst schmunzeln musste: „Dass Kunden vereinzelt Wagerl mitnehmen oder irgendwo abstellen, kommt schon vor. Aber so etwas ist noch nie passiert.“

Lesen Sie auch:
Die Rewe Group meldete einen Umsatzrekord, der Gewinn brach allerdings ein. 
Gewinn brach aber ein
Trotz Konsumflaute setzte Rewe 100 Milliarden um
22.04.2026
Bis 22 Uhr in Wien
Billa und Foodora liefern Lebensmittel nach Hause
09.04.2026

Und wie lange dürfen die pflichtbewussten „Mitarbeiter“ ihre Freiheit nun genießen? „Da keine Gefährdung besteht, werden wir sie am Montag wieder einsammeln und den Kunden zur Verfügung stellen.“ Sorgen um Schäden macht Pöttschacher sich nicht: „Unsere Einkaufswägen halten schon einiges aus.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
26.04.2026 10:42
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Klosterneuburg
Billa
Alkohol
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Chaos in Hotel
Schüsse bei Dinner: Trump in Sicherheit gebracht
In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt
Fragwürdige Werbung
Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“
Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
144.564 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
110.115 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
108.665 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1211 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1080 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1046 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf