Nächtlicher „Vandalenakt“ auf Billa-Parkplatz

Samstagnacht, wenn das letzte Lokal geschlossen, das letzte Glas geleert ist – wer kennt es nicht: Dann kommen sie immer, diese „großartigen“ Ideen. So wohl auch einem oder mehreren Partytigern im niederösterreichischen Klosterneuburg. Ob für ein Rennen, einen Parcours oder aus Mitleid wegen der „Kettenhaltung“ schlossen Unbekannte gut 30 Einkaufswagerl auf und verteilten sie großflächig auf dem Parkplatz des Supermarktes.