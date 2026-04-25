Architektur als Botschafterin einer jungen Nation

Der Abschnitt „Monumente einer neuen Ära“ behandelt etwa repräsentative Bauwerke im Kontext postkolonialer Nationenbildung. Als Beispiel dient hier etwa der Wiener Donauturm. Dessen Architekt Hannes Lintl wurde beauftragt, auch in Indonesien oder im Irak ähnliche Bauwerke zu realisieren. Unter dem Schlagwort „Zwischen Diplomatie und Deal“ werden Projekte gezeigt, die an der Schnittstelle diplomatischer und wirtschaftlicher Interessen liegen – hier entstand etwa ein Stahlwerk in Indien.