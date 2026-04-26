Palfinger und US-Firma drucken Häuser der Zukunft

Ein Haus, das aus der Maschine wächst: Palfinger steigt mit dem US-Pionier Icon in den 3D-Baudruck ein. Die Technik soll Baustellen schneller, sicherer und günstiger machen. Noch ist das Eigenheim aus dem Drucker kein Produkt von der Stange – doch im sozialen Wohnbau könnte es bald ernst werden...