Bikerin (40) erlag noch vor Ort ihren Verletzungen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Au (Bregenzerwald/Vorarlberg). Als eine Motorradfahrerin mit ihrem Bike auf der L200 von Au in Richtung Mellau unterwegs war, musste sie vor dem Schnepfauer Tunnel, in dem aufgrund einer Motorradausfahrt hohes Verkehrsaufkommen herrschte, stark abbremsen – sie stürzte schwer.