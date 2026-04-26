Bikerin (40) erlag noch vor Ort ihren Verletzungen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Au (Bregenzerwald/Vorarlberg). Als eine Motorradfahrerin mit ihrem Bike auf der L200 von Au in Richtung Mellau unterwegs war, musste sie vor dem Schnepfauer Tunnel, in dem aufgrund einer Motorradausfahrt hohes Verkehrsaufkommen herrschte, stark abbremsen – sie stürzte schwer.
Die Vorarlbergerin wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Drei entgegenkommende Biker schafften es zwar noch auszuweichen, kollidierten dabei aber miteinander. Die drei bleiben glücklicherweise unverletzt, an ihren Bikes entstand Sachschaden.
Erste Hilfemaßnahmen blieben ohne Erfolg
Für die gestürtze Bikerin hingegen kam jede Hilfe zu spät. Ihre Begleitpersonen und andere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich zwar umgehend um die Frau, sie erlag aber noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.
Für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten war der Abschnitt der Bregenzerwaldstraße für den gesamten Verkehr für rund drei Stunden gesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.
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