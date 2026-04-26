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Schrott-Meiler bleibt ein gefährliches Pulverfass

Kärnten
26.04.2026 08:00
Das slowenische Atomkraftwerk Krško steht auf einer Erdbebenlinie und birgt dadurch eine ...
Das slowenische Atomkraftwerk Krško steht auf einer Erdbebenlinie und birgt dadurch eine zusätzliche Gefahr.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Heute vor 40 Jahren ereignete sich mit der Explosion des Reaktorblocks 4 in Tschernobyl die größte Nuklearkatastrophe auf europäischem Boden. Anlässlich des tragischen Jubiläums blickt die „Krone“ über die Landesgrenzen ins benachbarte Slowenien, wo ebenfalls ein gefährliches Atomkraftwerk steht. 

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Tage nach der Havarie von Reaktorblock 4 im sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl bemerkte die europäische Bevölkerung, welche Gefahren Strom aus Atomkraft mit sich bringt – auch in Österreich. Erstmals erlebten die Österreicher nicht nur eine völlig neue Unsicherheit, sondern auch die direkten Auswirkungen eines Atomunfalls. Unter anderem musste in Kärnten die produzierte Milch von Ende April und Anfang Mai 1986 aus dem Handel genommen werden und durfte nur verarbeitet wieder zum Endkunden.

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