Schrott-Meiler bleibt ein gefährliches Pulverfass

Tage nach der Havarie von Reaktorblock 4 im sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl bemerkte die europäische Bevölkerung, welche Gefahren Strom aus Atomkraft mit sich bringt – auch in Österreich. Erstmals erlebten die Österreicher nicht nur eine völlig neue Unsicherheit, sondern auch die direkten Auswirkungen eines Atomunfalls. Unter anderem musste in Kärnten die produzierte Milch von Ende April und Anfang Mai 1986 aus dem Handel genommen werden und durfte nur verarbeitet wieder zum Endkunden.