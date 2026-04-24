„Gibt Spieler, die am Platz stehen müssen“

Auffallend beim Heimspiel gegen die Veilchen war, dass der 37-Jährige seine Startelf im Vergleich zum Auftritt in Favoriten nur auf einer Position (Tim Trummer für den gesperrten Stefan Lainer) änderte, obwohl seine Mannschaft drei Partien binnen acht Tagen zu bestreiten hat. Den Verzicht auf große Rotation erklärte er so: „Ich habe vor dem Austria-Duell nicht an das Spiel am Sonntag gedacht. Wenn es so eng in der Tabelle zugeht, ist die nächste Partie immer die Wichtigste. Und wenn man auswärts in Wien 3:1 gewinnt, gibt es wenig Grund für große Änderungen. Ich sage immer, dass wir Stabilität brauchen und das sollte ich mit meinen Personalentscheidungen auch vorleben.“