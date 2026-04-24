Rettungsplan: Wie es mit Wal „Timmy“ weitergeht

Wal liegt weiterhin in künstlicher Mulde

Aktuell liegt der zwölf Tonnen schwere Meeressäuger in einer künstlich geschaffenen Kuhle (siehe Livestream unten). Das wurde nötig, weil der Wasserstand in den vergangenen Tagen gesunken ist und das Tier von seinem eigenen Gewicht erdrückt zu werden drohte. Damit der Wal aus der Kuhle in die Rinne gelangen kann, soll er mit einem Netz angehoben werden.