Österreicher schlafen rund 7,2 Stunden pro Nacht

Die Infografik zeigt das Schlafverhalten in Österreich. Die durchschnittliche Schlafdauer beträgt 7,2 Stunden an Wochentagen und 8,2 Stunden am Wochenende. 86 % der Befragten schlafen sehr oder eher gut, 13 % schlafen nicht gut. Häufiges Wachwerden mit 34 %, Stress mit 27 % und gesundheitliche Probleme mit 19 % sind die wichtigsten Gründe für schlechten Schlaf. Quelle: IMAS.