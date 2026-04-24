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„Eher gute“ Nachtruhe

Österreicher schlafen rund 7,2 Stunden pro Nacht

Leben
24.04.2026 08:50
Knapp die Hälfte der Befragten wacht mindestens einmal nachts auf.
Knapp die Hälfte der Befragten wacht mindestens einmal nachts auf.(Bild: Iona - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Durchschnitt schlafen Österreicher unter der Woche 7,2 Stunden pro Nacht, am Wochenende eine Stunde länger. Auch wenn 49 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Nacht aufwachen, finden doch 86 Prozent, dass sie generell „sehr gut“ und „eher gut“ schlafen.

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13 Prozent meinten allerdings, nicht gut zu schlafen, das sind vier Prozent mehr als in der vergleichbaren IMAS-Umfrage* 2017. Von dieser Gruppe gaben 27 Prozent an, wegen psychischer Belastungen, Problemen oder Stress nachts wach zu liegen. Bei 19 Prozent waren es körperliche Schmerzen und Gesundheitsprobleme.

18 Minuten bis zum Einschlafen

  • Im Durchschnitt brauchen die Interviewten 18 Minuten zum Einschlafen. Bei 35 Prozent dauert es nur fünf bis zehn Minuten, neun Prozent brauchen mehr als eine halbe Stunde.
  • Um schneller ein- bzw. besser durchzuschlafen, gaben 75 Prozent an, das Zimmer immer oder öfter abzudunkeln. 
Die Infografik zeigt das Schlafverhalten in Österreich. Die durchschnittliche Schlafdauer beträgt 7,2 Stunden an Wochentagen und 8,2 Stunden am Wochenende. 86 % der Befragten schlafen sehr oder eher gut, 13 % schlafen nicht gut. Häufiges Wachwerden mit 34 %, Stress mit 27 % und gesundheitliche Probleme mit 19 % sind die wichtigsten Gründe für schlechten Schlaf. Quelle: IMAS.
  • 56 Prozent vermeiden Alkohol, 46 Prozent lesen und für 42 Prozent ist eine warme Dusche hilfreich.
  • Je zwölf Prozent greifen zu freiverkäuflichen Schlafmitteln bzw. zu verschreibungspflichtigen Medikamenten.
  • Ohrstöpsel oder eine Schlafmaske verwenden nur zehn Prozent der Befragten.

*Die Meinungsforscher haben von 7. bis 24. März 1033 Personen ab 16 Jahren persönlich befragt.

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