Österreicher schlafen rund 7,2 Stunden pro Nacht

Im Durchschnitt schlafen Österreicher unter der Woche 7,2 Stunden pro Nacht, am Wochenende eine Stunde länger. Auch wenn 49 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Nacht aufwachen, finden doch 86 Prozent, dass sie generell „sehr gut“ und „eher gut“ schlafen.
13 Prozent meinten allerdings, nicht gut zu schlafen, das sind vier Prozent mehr als in der vergleichbaren IMAS-Umfrage* 2017. Von dieser Gruppe gaben 27 Prozent an, wegen psychischer Belastungen, Problemen oder Stress nachts wach zu liegen. Bei 19 Prozent waren es körperliche Schmerzen und Gesundheitsprobleme.
18 Minuten bis zum Einschlafen
*Die Meinungsforscher haben von 7. bis 24. März 1033 Personen ab 16 Jahren persönlich befragt.
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