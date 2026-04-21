Mit der „Krone“ zu den besten Festivals des Landes

Heiße Tage, laute Gitarren und pulsierende Beats: Der Festivalsommer 2026 bietet Musikgenuss für jeden Geschmack. Mit der „Krone“ bist du live dabei und mit etwas Glück sicherst du dir einzigartige Festival‑Erlebnisse!
Österreich verwandelt sich 2026 erneut in eine große Festivalbühne. Ob internationale Rockgrößen, die Weltelite der DJs oder traditionelle Klänge - dieser Festivalsommer bietet für jeden Musikgeschmack das passende Erlebnis.
Der Auftakt in einen lauten Sommer
Den Auftakt heuer macht das Nova Rock Festival von 11. bis 14. Juni auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf. Mit Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon stehen bereits vier Headliner fest, die das Burgenland zum Treffpunkt für Rockfans aus ganz Europa machen. Neben Festivalpässen, VIP Pässen warten auf dich hier auch ein exklusives Money-can‘t buy Erlebnis. So verlosen wir zusätzlich das Nova Rock Diamond VIP & Hotel Package für zwei Personen bestehend aus 1x2 VIP-Pässe, 1 Doppelzimmer für 4 Nächte im Hotel St. Martinstherme und ein täglicher Shuttle vom Hotel zum Festivalgelände und retour inkludiert. Ebenso bekommen die Gewinner einen Thermen- und Badeseeeintritt in der St. Martins Therme während des Aufenthalts.
Vom 2. – 5. Juli folgt das Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis. Mehr als 130 Acts auf neun Bühnen, Tracht, Gemeinschaft und ausgelassene Stimmung machen das Festival zu einem Fixpunkt für über 100.000 Besucher. Hierfür verlosen wir 1x2 Festivalpässe.
Techno- und Housefans kommen von 9. bis 11. Juli beim Electric Love Festival am Salzburgring auf ihre Kosten. Stars wie Swedish House Mafia, Armin van Buuren, Dimitri Vegas, Paul Kalkbrenner sowie DJ Diesel sorgen für internationale Festivalstimmung. Hierfür verlosen wir 5x2 Festivalpässe unter allen teilnehmenden „Krone“-Lesern. Zusätzlich verlosen wir unter allen teilnehmenden „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) zwei Fan Specials bestehend aus je 2x Electric Silver Pässe + Camping, ein Artist Lounge Dinner, eine Backstage Tour, ein Comfort Tent für 2 sowie 2x 100 € Consumption Credit.
Den Abschluss bildet das Frequency Festival von 20. bis 22. August im Green Park St. Pölten. Twenty One Pilots, Sido, Kraftklub, Lorde, Ski Aggu und Natasha Bedingfield stehen für ein Line-up, das Pop, Rock und Hip-Hop vereint. Du kannst mit der „Krone“ neben Festivalpässen und VIP-Zugängen auch hier ein ganz besonderes Zuckerl gewinnen: Das FreQmansion Package! Hiermit können du und drei deiner Freunde beim Frequency Festival in einer eigenen Holzhütte mit 2 Stockbetten inkl. Matratze und Leintuch, einer Steckdose & Licht das Festival erleben. Zusätzlich erhaltet ihr auch noch ein gemeinsames Candle-Light Dinner.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ bringt dich zu den größten und besten Festivals des Landes. Neben Festivalpässen, VIP Pässen warten auf dich auch zahlreiche exklusiven Money-can‘t buy Erlebnisse. Zusätzlich gibt es für alle „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) auch noch das exklusive Fan Special beim Electric Love Festival am Salzburg Ring zu gewinnen. Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 5. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung teil.