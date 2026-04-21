Mit der „Krone“ zu den besten Festivals des Landes

Der Auftakt in einen lauten Sommer

Den Auftakt heuer macht das Nova Rock Festival von 11. bis 14. Juni auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf. Mit Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon stehen bereits vier Headliner fest, die das Burgenland zum Treffpunkt für Rockfans aus ganz Europa machen. Neben Festivalpässen, VIP Pässen warten auf dich hier auch ein exklusives Money-can‘t buy Erlebnis. So verlosen wir zusätzlich das Nova Rock Diamond VIP & Hotel Package für zwei Personen bestehend aus 1x2 VIP-Pässe, 1 Doppelzimmer für 4 Nächte im Hotel St. Martinstherme und ein täglicher Shuttle vom Hotel zum Festivalgelände und retour inkludiert. Ebenso bekommen die Gewinner einen Thermen- und Badeseeeintritt in der St. Martins Therme während des Aufenthalts.