Michael Jacksons Kult-Schimpanse „Bubbles“ lebt!

Da laust einen doch der Affe! Im neuen Michael‑Jackson‑Film wurde sein berühmter Schimpanse „Bubbles“ per KI zum Leben erweckt – und stiehlt dem King of Pop stellenweise sogar fast die Show. Kaum jemand weiß jedoch: Der echte „Bubbles“ lebt tatsächlich noch!
Der inzwischen 43 Jahre alte Primat lebt seit 21 Jahren unter Artgenossen im „Center for Great Apes“ in Florida.
Geboren wurde Bubbles in einem biomedizinischen Labor in Los Angeles, bevor ihn ein Hollywood-Tiertrainer von Hand aufzog. Mit vier Jahren entdeckte ihn Michael Jackson und holte ihn auf die Neverland Ranch. Von diesem Moment an stand der junge Schimpanse als ständiger Begleiter des Popstars im Rampenlicht: Er tauchte in Musikvideos und Filmen auf und begleitete Jackson sogar auf eine PR‑Tour durch Japan.
„Sein Mittagsschlaf ist ihm heilig“
AB 2005 vereinsamte „Bubbles“ auf der Neverland Ranch immer mehr. Aus Sorge um sein Wohl brachte Jackson ihn in ein Menschenaffen‑Asyl, wo der etwa 73 Kilogramm schwere Schimpanse seither ein deutlich artgerechteres Leben führt.
Heute gilt er dort als der „Senior“ der Gruppe und teilt sich das großzügige Freigehege mit seinen Artgenossen „Oopsie“, „Boma“, „Kodia“ und „Stryker“.
Laut eines Facebook-Eintrags des „Centers for Great Apes“ ist „Bubbles“ der „ruhige“ und „respektierte“ Anführer der Affenbande, brauche „aber manchmal auch Zeit für sich. Sein Mittagsschlaf ist ihm heilig.“
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