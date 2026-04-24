Michael Jacksons Kult-Schimpanse „Bubbles“ lebt!

Geboren wurde Bubbles in einem biomedizinischen Labor in Los Angeles, bevor ihn ein Hollywood-Tiertrainer von Hand aufzog. Mit vier Jahren entdeckte ihn Michael Jackson und holte ihn auf die Neverland Ranch. Von diesem Moment an stand der junge Schimpanse als ständiger Begleiter des Popstars im Rampenlicht: Er tauchte in Musikvideos und Filmen auf und begleitete Jackson sogar auf eine PR‑Tour durch Japan.