Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mittagsschlaf heilig

Michael Jacksons Kult-Schimpanse „Bubbles“ lebt!

Society International
24.04.2026 09:02
Michale Jacksons „Bubbles“ (links ca. 1986) ist mittlerweile 43 Jahre alt und lebt seit 21 ...
Michale Jacksons „Bubbles“ (links ca. 1986) ist mittlerweile 43 Jahre alt und lebt seit 21 Jahren unter Artgenossen im Center for Great Apes in Florida.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / Hollywood Picture Press, Facebook/CenterForGreatApes)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Porträt von Christian Thiele
Von Pamela Fidler-Stolz und Christian Thiele

Da laust einen doch der Affe! Im neuen Michael‑Jackson‑Film wurde sein berühmter Schimpanse „Bubbles“ per KI zum Leben erweckt – und stiehlt dem King of Pop stellenweise sogar fast die Show. Kaum jemand weiß jedoch: Der echte „Bubbles“ lebt tatsächlich noch!

0 Kommentare

Der inzwischen 43 Jahre alte Primat lebt seit 21 Jahren unter Artgenossen im „Center for Great Apes“ in Florida.

Geboren wurde Bubbles in einem biomedizinischen Labor in Los Angeles, bevor ihn ein Hollywood-Tiertrainer von Hand aufzog. Mit vier Jahren entdeckte ihn Michael Jackson und holte ihn auf die Neverland Ranch. Von diesem Moment an stand der junge Schimpanse als ständiger Begleiter des Popstars im Rampenlicht: Er tauchte in Musikvideos und Filmen auf und begleitete Jackson sogar auf eine PR‑Tour durch Japan.

Jackson holte „Bubbles“ zu sich auf die Neverland Ranch bis es für den Affen dort zu einsam ...
Jackson holte „Bubbles“ zu sich auf die Neverland Ranch bis es für den Affen dort zu einsam wurde ..(Bild: APA-Images / AP / Carolyn Kaster)

„Sein Mittagsschlaf ist ihm heilig“
AB 2005 vereinsamte „Bubbles“ auf der Neverland Ranch immer mehr. Aus Sorge um sein Wohl brachte Jackson ihn in ein Menschenaffen‑Asyl, wo der etwa 73 Kilogramm schwere Schimpanse seither ein deutlich artgerechteres Leben führt.

Heute gilt er dort als der „Senior“ der Gruppe und teilt sich das großzügige Freigehege mit seinen Artgenossen „Oopsie“, „Boma“, „Kodia“ und „Stryker“.

Laut eines Facebook-Eintrags des „Centers for Great Apes“ ist „Bubbles“ der „ruhige“ und „respektierte“ Anführer der Affenbande, brauche „aber manchmal auch Zeit für sich. Sein Mittagsschlaf ist ihm heilig.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.04.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
129.611 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
99.360 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
94.066 mal gelesen
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1594 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
989 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
797 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Mehr Society International
Mittagsschlaf heilig
Michael Jacksons Kult-Schimpanse „Bubbles“ lebt!
Wow-Look!
Theron kommt oben ohne Bluse zur „Apex“-Premiere 
„Miami Vice“-Film!
Diese Superstars spielen Kultcops „Sonny“ & Tubbs
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
„Selbstsüchtig“
Brand gesteht sexuelle Beziehung mit 16‑Jähriger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf