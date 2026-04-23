Feuerwehr-Großeinsatz bei Biogasanlage in Osttirol

In Nikolsdorf läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz bei einer Biogas-Anlage. Dort dürfte ersten Informationen zufolge Müll in Brand geraten sein. Die Rauchsäule war weitum zu sehen.
Sechs Feuerwehren eilten gegen 17.30 Uhr zum Einsatzort. Auf der Webcam des Flugplatz Lienz war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Der Großeinsatz zeigte wenig später Wirkung: Gegen 19 Uhr war die Rauchwolke verschwunden. Die Löscharbeiten dauern Informationen der Polizei zufolge aber noch an. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer dürfte im Bereich eines Müllplatzes ausgebrochen sein.
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